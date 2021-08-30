В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 575 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Отмечается, что в регионе доступно 77 прививочных пунктов в медучреждениях. Также работает 38 мобильных бригад.
Сделать прививку без записи можно в пяти крупнейших торговых центрах Оренбурга.
Также стало известно, что с 1 сентября в Ижевске начнёт работу ещё один постоянный пункт вакцинации, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Пункт будет расположен на улице Максима Горького.
Вместе с этим продолжает работать постоянный пункт вакцинации на Центральной площади.
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.