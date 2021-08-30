В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 575 тысяч человек

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В Оренбургской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент прививку сделали 575 052 жителя.
В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 575 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Отмечается, что в регионе доступно 77 прививочных пунктов в медучреждениях. Также работает 38 мобильных бригад.

Сделать прививку без записи можно в пяти крупнейших торговых центрах Оренбурга.

Также стало известно, что с 1 сентября в Ижевске начнёт работу ещё один постоянный пункт вакцинации, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Пункт будет расположен на улице Максима Горького.

Вместе с этим продолжает работать постоянный пункт вакцинации на Центральной площади.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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