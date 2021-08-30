Эпидемиолог оценил сообщения о возможном появлении в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

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Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков прокомментировал сообщения о возможном появлении в России комаров, которые смогут переносить лихорадку Западного Нила.
Эпидемиолог оценил сообщения о возможном появлении в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что бояться возникновения вспышечной заболеваемости не стоит.

«К тому же близится осеннее похолодание, при котором комары не выживут», — отметил эксперт.

Со своей стороны, врач-инфекционист видновской больницы Светлана Малиновская в беседе с «Радио 1» напомнила, что основные симптомы лихорадки похожи на симптомы COVID-19, но затем течение болезни идёт по разным сценариям.

«Коронавирус повреждает эндотелий — оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов», — пояснила она.

По её словам, лихорадка нередко протекает с поражением центральной нервной системы.

Для предупреждения заражения эксперты советуют при посещении лесопарковых зон и водоёмов носить одежду, максимально закрывающую тело, наносить репелленты, защищать дома от проникновения комаров и не допускать скопления воды в контейнерах.

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