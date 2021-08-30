В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечается, что в настоящее время в городе свободно 36,16% коечного фонда, всего развёрнута 5591 койка.

На лечении в стационарах находятся 3912 пациентов, дома лечение проходят 20 250 жителей.

Также стало известно, что в нижегородских больницах свободно 33,9% коек для пациентов с коронавирусом, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в области развёрнуто 4477 мест для заболевших COVID-19, аппаратами ИВЛ оснащено 705 коек.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.