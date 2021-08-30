В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечается, что в настоящее время в городе свободно 36,16% коечного фонда, всего развёрнута 5591 койка.

На лечении в стационарах находятся 3912 пациентов, дома лечение проходят 20 250 жителей.

Также стало известно, что в нижегородских больницах свободно 33,9% коек для пациентов с коронавирусом, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в области развёрнуто 4477 мест для заболевших COVID-19, аппаратами ИВЛ оснащено 705 коек.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить