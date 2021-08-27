Иммунолог Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.
Иммунолог Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Лучше после второй инъекции от коронавируса сделать перерыв в 30 дней. Или если начинать с прививки от гриппа, то после неё сделать перерыв 30 дней до первой инъекции антиковидной вакцины», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если вакцинация против COVID-19 не противопоказана, то автоматически не противопоказана и прививка против гриппа.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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