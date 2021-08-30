В Ленобласти подтвердили 201 случай COVID-19 за сутки

В Ленинградской области подтвердили 201 случай COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 62 892 человека, выздоровели 49 818 жителей.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 472 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших достигло 87 293. На лечении в больницах находятся 3442 пациента.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.