В Нижегородской области выявили 412 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 412 случаев коронавируса за сутки, выздоровели за тот же период 517 жителей.
В Нижегородской области выявили 412 случаев COVID-19 за сутки

    Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

    Общее число заболевших за вемя пандемии в регионе достигло 155 643. Из больниц выписаны 142 718 человек.

    По данным на 30 августа в регион поступило 1 270 134 дозы вакцины. Прививку сделали 929 098 жителей области, оба компонента получили 827 946 человек.

    Также стало известно, что в Новосибирской области диагностировали 167 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели 32 пациента, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

    С начала пандемии в регионе заболели 58 326 жителей, выписаны 47 628 человек.

    Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.

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