В Нижегородской области выявили 412 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 412 случаев коронавируса за сутки, выздоровели за тот же период 517 жителей.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших за вемя пандемии в регионе достигло 155 643. Из больниц выписаны 142 718 человек.

По данным на 30 августа в регион поступило 1 270 134 дозы вакцины. Прививку сделали 929 098 жителей области, оба компонента получили 827 946 человек.

Также стало известно, что в Новосибирской области диагностировали 167 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели 32 пациента, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 58 326 жителей, выписаны 47 628 человек.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.