В Нижегородской области выявили 412 случаев COVID-19 за сутки
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших за вемя пандемии в регионе достигло 155 643. Из больниц выписаны 142 718 человек.
По данным на 30 августа в регион поступило 1 270 134 дозы вакцины. Прививку сделали 929 098 жителей области, оба компонента получили 827 946 человек.
Также стало известно, что в Новосибирской области диагностировали 167 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели 32 пациента, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболели 58 326 жителей, выписаны 47 628 человек.
Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.