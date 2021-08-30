Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Во Владимирской области зарегистрировали 177 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 49 043 жителя. Вылечились 44 839 человек, в том числе 127 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Псковской области выявили 88 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц выписаны 78 пациентов, передают «Невские новости». Общее число выздоровевших достигло 40 195.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.