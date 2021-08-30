В Татарстане подтвердили 49 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 25 417. Выписаны 22 250 жителей, в том числе двое за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Калининградской области выявили 182 случая COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный штаб. Из них 145 переносят заболевание с ОРВИ, у восьми пневмония, а 29 болеют бессимптомно.
Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.