В Севастополе выявили 169 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Севастополе выявили 169 случаев коронавируса за минувшие сутки.
В Севастополе выявили 169 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

При этом отмечается, что выздоровели за то же время 314 жителей региона.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 27 032, из больниц выписаны 24 168 человек.

Всего в России зарегистрировали 18 325 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить