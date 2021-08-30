В Севастополе выявили 169 случаев коронавируса за сутки

В Севастополе выявили 169 случаев коронавируса за минувшие сутки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

При этом отмечается, что выздоровели за то же время 314 жителей региона.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 27 032, из больниц выписаны 24 168 человек.

Всего в России зарегистрировали 18 325 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.