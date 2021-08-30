В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Удмуртии зарегистрировали 227 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (121 человек), а также в Сарапуле и Игринском районе.

Выздоровели за минувшие 24 часа 118 жителей.

Также стало известно, что в Пермском крае первую прививку от COVID-19 сделали 670,2 тыс. граждан. Полностью вакцинированы 526,3 тыс., передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Уточняется, что в край доставлено ещё 22 800 комплектов препарата «Спутник V». Партию распределят между поликлиниками и частными медучреждениями, которые принимают участие в вакцинации.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.

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