Мишустин: все школы должны быть готовы принять учеников 1 сентября

Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами, заявил, что все школы России должны быть готовы принять учеников 1 сентября.

«Уже послезавтра дети пойдут в школу, и все общеобразовательные учреждения должны быть полностью готовыми к началу занятий, в том числе с точки зрения безопасности учащихся», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в российских школах пройдёт очно.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» семейный психолог кандидат психологических наук Екатерина Талакова рассказала, что нужно сделать родителям, чтобы 1 сентября ребёнок пошёл в школу с позитивным настроем.