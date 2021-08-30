Мишустин: все школы должны быть готовы принять учеников 1 сентября
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- РИА Новости
«Уже послезавтра дети пойдут в школу, и все общеобразовательные учреждения должны быть полностью готовыми к началу занятий, в том числе с точки зрения безопасности учащихся», — приводит ТАСС слова Мишустина.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в российских школах пройдёт очно.
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» семейный психолог кандидат психологических наук Екатерина Талакова рассказала, что нужно сделать родителям, чтобы 1 сентября ребёнок пошёл в школу с позитивным настроем.