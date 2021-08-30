Психолог Талакова назвала способ снять тревожность у первоклассников 1 сентября

Семейный психолог, кандидат психологических наук Екатерина Талакова рассказала, что нужно сделать родителям, чтобы 1 сентября ребенок пошёл в школу с позитивным настроем.

Своим мнением специалист поделилась в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

«Подготовить первоклассника к тому, что ему предстоит ходить в школу в течение нескольких лет, родитель может через свои воспоминания. В качестве своего опыта рассказывать, как он посещал школу, как он был учеником, что дала ему школа, какие положительные моменты были у него. Соответственно, с помощью этих воспоминаний родитель будет косвенно создавать позитивный настрой для своего ребёнка к школе», — сказала Талакова.

Кроме того, отметила психолог, в преддверии Дня знаний с ребёнком можно поиграть в сюжетные игры, сводить его на соответствующие мастер-классы или экскурсии.

По возвращении же первоклассника из школы дома можно устроить праздничный обед.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.