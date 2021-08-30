Психолог Талакова назвала способ снять тревожность у первоклассников 1 сентября

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Семейный психолог, кандидат психологических наук Екатерина Талакова рассказала, что нужно сделать родителям, чтобы 1 сентября ребенок пошёл в школу с позитивным настроем.
Психолог Талакова назвала способ снять тревожность у первоклассников 1 сентября
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Своим мнением специалист поделилась в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

«Подготовить первоклассника к тому, что ему предстоит ходить в школу в течение нескольких лет, родитель может через свои воспоминания. В качестве своего опыта рассказывать, как он посещал школу, как он был учеником, что дала ему школа, какие положительные моменты были у него. Соответственно, с помощью этих воспоминаний родитель будет косвенно создавать позитивный настрой для своего ребёнка к школе», — сказала Талакова.

Кроме того, отметила психолог, в преддверии Дня знаний с ребёнком можно поиграть в сюжетные игры, сводить его на соответствующие мастер-классы или экскурсии.

По возвращении же первоклассника из школы дома можно устроить праздничный обед.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.

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