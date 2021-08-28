День знаний в российских школах пройдёт очно

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День знаний в российских школах пройдёт очно. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
День знаний в российских школах пройдёт очно
  • РИА Новости

«1 сентября — День знаний — пройдёт очно, в традиционном формате. Все школы готовы сегодня к приему 17 млн школьников», — цитирует Интерфакс Кравцова.

Также Кравцов высказался о противоэпидемических мерах в школах.

Согласно данным на 28 августа, в России в течение суток зарегистрировали 19 492 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране был выявлен 6 863 541 случай инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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