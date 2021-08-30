Педагог Рывкин назвал лучшие подарки для учителей в День знаний

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Заслуженный учитель России, директор школы №1811 Александр Рывкин рассказал, что хотели бы видеть педагоги в качестве подарка от учеников на 1 сентября.
Педагог Рывкин назвал лучшие подарки для учителей в День знаний
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

«Прежде всего — улыбку и намерение дружно провести учебный год», — отметил Рывкин.

При этом он добавил, что некоторым его коллегам-женщинам приятно получать цветы на 1 сентября, однако его как мужчину подобный подарок вводит в замешательство.

«В этом смысле мне даже неудобно: когда мне несут букет, я просто в замешательстве. Поэтому я давно всем родителям и детям сказал: «Ребята, никаких подарков не надо. Главный подарок — это то, что вы со мной общаетесь и я вам приятен, а вы — мне», — заключил Рывкин. 

Ранее кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова в беседе с URA.RU рассказала о последствиях ношения тяжёлого ранца.

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