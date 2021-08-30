Политолог прокомментировал идею запрета обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами на выборах

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в беседе с RT прокомментировал предложение о запрете обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами во время выборов.

«Политические партии и лидеры, которые выбирают себе доверенных лиц, должны, думая о своём имидже, решать, стоит ли собственные интересы делегировать лицам с двойным гражданством или нет»,— считает эксперт.

По его мнению, на федеральном уровне эта инициатива может вызвать «определённый резонанс», но при этом, как отметил специалист, он не уверен в её целесообразности.

«Изменит ли она что-то в нашей нынешней политической реальности, поскольку патриотически ориентированные партии, политики сами стараются не выбирать в качестве доверенных лиц людей с двойным гражданством — просто для того, чтобы это не противоречило их официальной политической позиции и не наносило ущерб их имиджу», — заключил Фельдман.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами во время выборов.