В России предложили запретить людям с двойным гражданством быть доверенными лицами на выборах

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами во время выборов. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить людям с двойным гражданством быть доверенными лицами на выборах
  • РИА Новости

В своём обращении политолог отметил, что в последние годы в законодательство были внесены значительные изменения с целью минимизации иностранного влияния на политическую жизнь и выборы в России.

В то же время законодательство не ограничивает обладателей двойного гражданства в праве выступать в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений, принимать активное участие в предвыборной агитации.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для обладателей двойного гражданства регистрироваться в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений», — говорится в тексте письма.

Ранее Орлов также предложил запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах граждан. Копия письма на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

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