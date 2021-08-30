В России предложили запретить людям с двойным гражданством быть доверенными лицами на выборах
- РИА Новости
В своём обращении политолог отметил, что в последние годы в законодательство были внесены значительные изменения с целью минимизации иностранного влияния на политическую жизнь и выборы в России.
В то же время законодательство не ограничивает обладателей двойного гражданства в праве выступать в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений, принимать активное участие в предвыборной агитации.
«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для обладателей двойного гражданства регистрироваться в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений», — говорится в тексте письма.
Ранее Орлов также предложил запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах граждан. Копия письма на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.