В России предложили запретить людям с двойным гражданством быть доверенными лицами на выборах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами во время выборов. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что в последние годы в законодательство были внесены значительные изменения с целью минимизации иностранного влияния на политическую жизнь и выборы в России.

В то же время законодательство не ограничивает обладателей двойного гражданства в праве выступать в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений, принимать активное участие в предвыборной агитации.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для обладателей двойного гражданства регистрироваться в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений», — говорится в тексте письма.

Ранее Орлов также предложил запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах граждан. Копия письма на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.