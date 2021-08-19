В России предложили запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах граждан. Копия письма на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что накануне выборов представители избирательных штабов традиционно посещают места жительства избирателей с целью сбора подписей и раздачи агитационной продукции.

Однако если в одном избирательном округе имеется значительное число претендентов в кандидаты или кандидатов, то регулярные посещения домохозяйств волонтёрами создают значительный дискомфорт для граждан, считает Орлов.

Более того, как он отметил, под видом представителей избирательных штабов могут скрываться злоумышленники, желающие получить доступ к жилищу или персональным данным гражданина.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что ЦИК утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму.