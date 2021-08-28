Заслуженный учитель России прокомментировал ситуацию с 1 сентября

Заслуженный учитель России, директор школы «Класс-центр» Сергей Казарновский прокомментировал ситуацию с 1 сентября.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что это праздничный день, который особенно ценен для тех, чьи дети идут в первый класс или будут выпускаться в этом учебном году.

«Это же замечательная история для учеников, которых первый раз ведут бабушки, дедушки, папы. Конечно, им это важно. И для тех, кто приходит последний раз на линейку, их родители тоже приходят», — сказал он.

Вместе с тем, Казарновский призвал не забывать о мерах безопасности в связи с пандемией.

«Массовые мероприятия запрещены по требованию Рособрнадзора. Вход в школу будет сделан по частям», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о порядке проведения школьных линеек 1 сентября.