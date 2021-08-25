В ХМАО рассказали о порядке проведения линеек 1 сентября

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В Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о порядке проведения школьных линеек 1 сентября.
В ХМАО рассказали о порядке проведения линеек 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как рассказала и. о. директора Департамента образования и молодёжной политики ХМАО Снежана Возняк, к участию в праздничных мероприятиях допускаются родители или законные представители детей при соблюдении одного из условий — либо они перенесли COVID-19, либо прошли вакцинацию против коронавируса, либо предоставили справку об эпидокружении в установленной форме, либо имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

До 30 сентября в регионе приостановлена работа детских игровых комнат, развлекательных центров для детей.

«Вместе с тем запрет использования гражданами аттракционов, принадлежащих организациям независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, не распространяется на те, которые размещены на открытом воздухе», — отметила, со своей стороны, губернатор региона Наталья Комарова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области торжественные линейки 1 сентября пройдут в очном формате, на улице.

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