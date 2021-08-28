Диетолог Соломатина рассказала о пользе сезонных овощей и фруктов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сезонных овощей и фруктов.

«Сейчас дары позднего лета и ранней осени у нас активно идут в ход, потому что каждый из этих продуктов содержит набор своих питательных веществ. У них есть очень много общего, но тем не менее, даже каждый пигмент того или иного продукта несёт целенаправленный запас витаминов», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, продукты красного цвета, например, томаты и арбузы, содержат большое количество ликопина, а в зелёных фруктах и овощах много лютеина.

Как отметила эксперт, яблоки содержат довольно много кверцетина, оказывающего противовоспалительное, антиоксидантное и регенерирующее действие.

Соломатина также посоветовала обратить внимание на жёлто-оранжевые продукты.

«Например, дыня, морковь, тыква — они полны бета-каротином, он необходим для нормального сумеречного зрения, для функционирования слизистых», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению грибных блюд.