В Оренбургской области зарегистрировали 343 случая COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 343 случая коронавируса за сутки. Выписаны 327 жителей.
В Оренбургской области зарегистрировали 343 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Режим повышенной готовности в регионе продлён до 7 сентября.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа вакцинацию прошли 6350 человек. Общее число вакцинированных составляет 989 748 человек. Оба компонента вакцины получили 832 784 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.

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