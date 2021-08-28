В Башкирии выявили 303 случая COVID-19 за сутки

В Башкирии выявили 303 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканский оперштаб.

С начала пандемии заболели 56 144 человека. Выздоровели 51 667 жителей, в том числе 80 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 145 448 граждан, из них оба компонента вакцины получили 977 652 человека.

Также стало известно, что в оперштабе Кировской области опубликовали актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации. В Кирове доступны в том числе круглосуточные прививочные пункты, передаёт progorod43.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.