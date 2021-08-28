В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Севастополе выявили 187 случаев коронавируса. Выписаны 326 человек.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По информации Роспотребнадзора, общее число заболевших достигло 26 684. Выздоровели 23 532 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге по данным на субботу, 28 августа, вакцинацию от COVID-19 прошёл 1 469 231 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За минувшие 24 часа первую дозу вакцины получили 5214 граждан, завершили иммунизацию 12 524 жителя. Всего второй компонент вакцины получили 1 403 717 жителей.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.

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