В Омской области подтвердили 389 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 389 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 322 жителя.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших достигло 72 104, выздоровевших — 52 551.

Вакцинацию прошли 570 655 жителей, оба компонента вакцины получили 473 502 человека.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 473 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. С начала пандемии заболел 86 351 житель.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.