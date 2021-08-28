В Краснодарском крае зарегистрировали 250 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 250 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 79 человек.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 66 220. Выписаны 49 096 жителей.

На лечении в стационарах находятся 3332 пациента, на дому — 8659.

Также стало известно, что в Ижевске можно пройти вакцинацию от коронавируса на новых площадках, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Прививки будут делать 28 августа в театре «Молодой человек» и в передвижном мобильном комплексе в Первомайском районе, а 28 и 29 августа — в парке им. Кирова.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.