В Краснодарском крае зарегистрировали 250 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 66 220. Выписаны 49 096 жителей.
На лечении в стационарах находятся 3332 пациента, на дому — 8659.
Также стало известно, что в Ижевске можно пройти вакцинацию от коронавируса на новых площадках, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.
Прививки будут делать 28 августа в театре «Молодой человек» и в передвижном мобильном комплексе в Первомайском районе, а 28 и 29 августа — в парке им. Кирова.
Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.