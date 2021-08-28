Детский омбудсмен рассказал о судьбе брата и сестры убитой тюменской школьницы

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Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал о судьбе брата и сестры убитой школьницы.
Детский омбудсмен рассказал о судьбе брата и сестры убитой тюменской школьницы
  • ©deti.gov.ru

«Мы вместе с правоохранительными органами держим ситуацию на контроле. Вместе с органами социальной защиты детей сопровождаем. Сейчас дети находятся в социальном центре, они в безопасности, с ними работает психолог», — заявил омбудсмен в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, отец детей не воспитывал, он недавно вернулся из мест заключения, а опекуном была бабушка. Органы опеки подготовили иск, суд состоится в сентябре, уточнил Степанов.

Как отметил омбудсмен, мать бросила детей, а отец и бабушка периодически злоупотребляли алкоголем, так что «риск для здоровья и безопасности детей в этой семье остаётся высоким».

«Даже такая трагедия не особо поменяла образ жизни этих людей. Но у мамы, которая отсутствует, которая по факту их бросила, и у папы ещё есть шанс вернуть детей в семью, доказать, что дети будут в безопасности», — заключил Степанов.

25 августа стало известно, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки.

Позднее эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.

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