В Удмуртии выявили 228 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 228 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (148 человек). На данный момент лечение проходят более 7 тыс. жителей.

Всего в республике выявлен 45 891 случай коронавируса. Вакцинацию прошли 331 083 человека, 289 925 из них получили оба компонента вакцины. Ещё 19 346 жителей сделали прививку однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Также стало известно, что в Пермский край доставили очередную партию вакцины «Спутник V», передаёт kp.ru. Между медучреждениями распределят 18 000 комплектов препарата.

По данным краевого Минздрава, вакцинированы 667,4 тыс. человек. Завершили курс иммунизации 524,3 тыс. жителей.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, безопасно ли делать прививки от COVID-19 и гриппа в один сезон.