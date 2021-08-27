В Петербурге рассказали о работе по возвращению стационаров к штатной работе

В Санкт-Петербурге рассказали о работе по возвращению части ковидных стационаров к штатной работе.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Плановый приём пациентов возобновила горбольница №33. С 1 сентября к прежнему графику вернётся Николаевская больница. С этого же дня в медуниверситете им. Павлова и центре им. Алмазова свернут все инфекционные места.

«Приём плановых больных возобновили медицинский университет им. Мечникова, 442-й военный клинический госпиталь и НИИ фтизиопульмонологии», — уточнили в городской администрации.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.