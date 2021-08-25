В Кировской области подтвердили 115 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зафиксировали 115 случаев коронавируса за сутки, из больниц региона выписали 338 жителей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Как отмечается, на лечении на дому находятся 5542 пациента, в больницах — 3021.

А в Санкт-Петербурге возвращаются к работе в штатном режиме Николаевская больница и больница №33, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева.

«Из работы с COVID-19 выведены 655 инфекционных коек в двух городских стационарах. Сегодня приём плановых пациентов возобновила городская больница №33», — уточняется в сообщении.

В свою очередь, Николаевская больница начнёт работать штатно с 1 сентября.

Ранее стало известно, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.