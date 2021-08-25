В Кировской области подтвердили 115 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Как отмечается, на лечении на дому находятся 5542 пациента, в больницах — 3021.
А в Санкт-Петербурге возвращаются к работе в штатном режиме Николаевская больница и больница №33, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева.
«Из работы с COVID-19 выведены 655 инфекционных коек в двух городских стационарах. Сегодня приём плановых пациентов возобновила городская больница №33», — уточняется в сообщении.
В свою очередь, Николаевская больница начнёт работать штатно с 1 сентября.
Ранее стало известно, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.