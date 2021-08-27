В Калининградской области планируют установить 35 модульных ФАПов до конца года

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В Калининградской области планируют установить 35 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию до конца 2021 года.
В Калининградской области планируют установить 35 модульных ФАПов до конца года
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На указанные цели из областного бюджета направлено 220 млн рублей. Фельдшерско-акушерские пункты появятся в Багратионовском, Зеленоградском, Озёрском, Гвардейском, Гусевском, Правдинском и Неманском городских округах.

Врачебную амбулаторию разместят в посёлке Железнодорожное под Правдинском.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.

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