В Калининградской области планируют установить 35 модульных ФАПов до конца года

В Калининградской области планируют установить 35 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию до конца 2021 года.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На указанные цели из областного бюджета направлено 220 млн рублей. Фельдшерско-акушерские пункты появятся в Багратионовском, Зеленоградском, Озёрском, Гвардейском, Гусевском, Правдинском и Неманском городских округах.

Врачебную амбулаторию разместят в посёлке Железнодорожное под Правдинском.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.