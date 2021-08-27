В ПФР разъяснили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат россияне, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа. Это следует из информации на сайте отделения ПФР по Белгородской области.

«Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России», — говорится в сообщении.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

Глава государства постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в стране и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с Законом от 12 февраля 1993 года №4468–I, единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Она должна быть произведена в сентябре соответствующими органами на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи заявления.

Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что данную сумму выплатят около 43 млн пенсионеров.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации президентских указов сообщил, что до конца следующей недели выплату на карту получат 30,7 млн пенсионеров, ещё 12,7 млн начнут получать её с 3 сентября.