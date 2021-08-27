В ПФР разъяснили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей

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Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат россияне, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа. Это следует из информации на сайте отделения ПФР по Белгородской области.
В ПФР разъяснили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей
  • РИА Новости

«Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России», — говорится в сообщении.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

Глава государства постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в стране и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с Законом от 12 февраля 1993 года №4468–I, единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Она должна быть произведена в сентябре соответствующими органами на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи заявления.

Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что данную сумму выплатят около 43 млн пенсионеров.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации президентских указов сообщил, что до конца следующей недели выплату на карту получат 30,7 млн пенсионеров, ещё 12,7 млн начнут получать её с 3 сентября.

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