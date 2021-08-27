В Северной Осетии зарегистрировали 70 случаев коронавируса за сутки

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В Северной Осетии зафиксировали 70 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц при этом выписан 21 человек.
В Северной Осетии зарегистрировали 70 случаев коронавируса за сутки
  • AFP

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе составляет более 20,5 тыс., выздоровевших — 18 тыс. 

Также стало известно, что в Тверской области выявили 205 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились при этом 456 жителей, передаёт tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 59 879 граждан, из больниц выписаны 52 496 человек.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.

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