В Северной Осетии зарегистрировали 70 случаев коронавируса за сутки
- AFP
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе составляет более 20,5 тыс., выздоровевших — 18 тыс.
Также стало известно, что в Тверской области выявили 205 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились при этом 456 жителей, передаёт tverigrad.ru.
С начала пандемии в регионе заболели 59 879 граждан, из больниц выписаны 52 496 человек.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.