Семейный врач Добровольский рассказал, как вакцинироваться от гриппа и COVID-19

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.

В беседе с Nation News он посоветовал сделать между прививками паузу в один месяц.

«Если человек решает, что ему необходимо прививаться от гриппа, я бы рекомендовал переждать не менее одного месяца после второй вакцины от COVID-19. В августе ещё рано делать прививки от гриппа, а закончить со всеми вакцинациями желательно до конца октября», — заявил Добровольский.

По его словам, ноябрьская и декабрьская погода особенно располагают к распространению заболеваний.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.