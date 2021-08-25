Семейный врач Добровольский рассказал, как вакцинироваться от гриппа и COVID-19

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Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.
Семейный врач Добровольский рассказал, как вакцинироваться от гриппа и COVID-19
  • Reuters

В беседе с Nation News он посоветовал сделать между прививками паузу в один месяц.

«Если человек решает, что ему необходимо прививаться от гриппа, я бы рекомендовал переждать не менее одного месяца после второй вакцины от COVID-19. В августе ещё рано делать прививки от гриппа, а закончить со всеми вакцинациями желательно до конца октября», — заявил Добровольский.

По его словам, ноябрьская и декабрьская погода особенно располагают к распространению заболеваний.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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