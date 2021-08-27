В Волгоградской области выявили 355 случаев COVID-19 за сутки
- © РИА Новости / Илья Питалев
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
Отмечается, что общее число заболевших за время пандемии в области достигло 80 305, выздоровевших — 71 279, в том числе 318 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 473 случая COVID-19 за последние сутки, передаёт kp.ru. Из больниц при этом выписаны 470 пациентов.
С начала пандемии в регионе заболел 85 871 житель.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.