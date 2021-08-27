В Кировской области зарегистрировали 115 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зарегистрировали 115 случаев COVID-19 за последние сутки, из больниц выписаны 248 жителей региона.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении дома находятся 5205 человек, в больницах — 2909.

Также стало известно, что в Калининградской области выявили 182 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

Из новых заболевших 136 переносят болезнь с ОРВИ, у 22 обнаружена пневмония, ещё 24 болеют бессимптомно.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.