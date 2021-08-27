В Нижегородской области выявили 407 новых случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Нижегородской области за минувшие сутки зарегистрировано 407 новых случаев заболевания коронавирусом.
В Нижегородской области выявили 407 новых случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Всего на 27 августа в регионе зафиксировано 154 413 случаев инфекции. При этом из больниц выписаны после выздоровления 141 177 человек, из них за последние сутки — 523.

26 жителей за сутки скончались. Таким образом, число летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 5737.

В то же время, по сообщениям SevastopolMedia.ru, за сутки в Севастополе выявили 198 новых случаев заболевания. Из медучреждений выписаны после выздоровления 305 человек, шесть человек умерли.

За всё время пандемии число инфицированных в регионе достигло 26 497, летальных исходов — 998.

Ранее ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова заявила о выполнении плана по обязательной вакцинации от коронавируса в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить