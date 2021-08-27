В Нижегородской области выявили 407 новых случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области за минувшие сутки зарегистрировано 407 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Всего на 27 августа в регионе зафиксировано 154 413 случаев инфекции. При этом из больниц выписаны после выздоровления 141 177 человек, из них за последние сутки — 523.

26 жителей за сутки скончались. Таким образом, число летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 5737.

В то же время, по сообщениям SevastopolMedia.ru, за сутки в Севастополе выявили 198 новых случаев заболевания. Из медучреждений выписаны после выздоровления 305 человек, шесть человек умерли.

За всё время пандемии число инфицированных в регионе достигло 26 497, летальных исходов — 998.

Ранее ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова заявила о выполнении плана по обязательной вакцинации от коронавируса в регионе.