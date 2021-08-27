На Кубани выполнили план по обязательной вакцинации от коронавируса

Ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова заявила о выполнении плана по обязательной вакцинации от коронавируса в регионе.

«Вакцинация населения против коронавируса в крае проводится в 276 пунктах вакцинации, в том числе 72 выездные бригады. По состоянию на 26 августа в крае по эпидемиологическим показаниям привиты уже 406 тыс. человек, что составляет 101,3% от плана», — цитирует её ТАСС.

Ранее портал «Юга.ру» писал, что поликлиники Краснодарского края в 16 муниципалитетах перевели на новый режим работы.

Такое решение было принято из-за нагрузки на систему скорой и амбулаторной помощи в связи с коронавирусом.