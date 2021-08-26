Некоторые поликлиники Кубани перешли на круглосуточный режим работы из-за COVID-19

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Поликлиники Краснодарского края в 16 муниципалитетах перевели на новый режим работы. Такое решение приняли из-за нагрузки на систему скорой и амбулаторной помощи в связи с коронавирусом.
Некоторые поликлиники Кубани перешли на круглосуточный режим работы из-за COVID-19
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Как уточнил министр здравоохранения края Евгений Филиппов, в настоящее время в среднем по краю врачи принимают более 6 тыс. вызовов в сутки.

«Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что наибольшая загрузка приходится на 16 районов. Чтобы жители этих муниципалитетов могли получить необходимую медицинскую помощь, принято решение перевести выездные бригады поликлиник на круглосуточный режим работы», — сказал Филиппов.

Так, бригады работают по новому режиму в том числе в Краснодаре, Анапе, Сочи, Геленджике, Новороссийске, Северском, Темрюкском, Туапсинском и Тихорецком районах.

Как ранее сообщало URA.RU, власти Тюменской области продлили ковид-ограничения до 1 сентября.

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