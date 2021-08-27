В Архангельской области подтвердили 268 случаев COVID-19 за сутки

В Архангельской области подтвердили 268 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Архангельске (92 жителя), а также в Северодвинске и Коряжме.

Первый этап вакцинации прошли более 302 тыс. человек, полностью вакцинированы почти 265 тыс. граждан.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 344 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 65 765. Из больниц выписаны 54 108 жителей, в том числе 312 за минувшие 24 часа.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.