В Архангельской области подтвердили 268 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
Больше всего заболевших — в Архангельске (92 жителя), а также в Северодвинске и Коряжме.
Первый этап вакцинации прошли более 302 тыс. человек, полностью вакцинированы почти 265 тыс. граждан.
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 344 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 65 765. Из больниц выписаны 54 108 жителей, в том числе 312 за минувшие 24 часа.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.