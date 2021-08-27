В Совфеде заявили об отсутствии необходимости отказываться от МРОТ в России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Николая Арефьева об отказе от МРОТ в России.

«Мне кажется, что сейчас об этом рано говорить, мы только достигли уровня соотношения один к одному, когда прожиточный минимум (и МРОТ) — близки, сравнялись. Это был длительный путь, я хочу напомнить, что с начала 2000 года они были в разных скоростных режимах, прожиточный минимум всегда опережал темпы роста МРОТ. МРОТ начинался с 83,49 рублей. Сейчас, когда показатели сравнялись, нужно сделать некую оценку, что дальше делать», — считает сенатор.

По его мнению, сейчас нужно «двигать более высоким темпом прежде всего МРОТ».

«Это было бы верно, таким образом двигать этот процесс. Я бы не отказывался от показателей МРОТ. Всё-таки мы в трёхстороннем режиме — я имею в виду правительство, работодатель и профсоюзы — рассматривали все вопросы, соотношение рабочих дней, праздников. Безусловно, МРОТ пока является очень серьёзным показателем для взаимоотношений людей труда и тех, кто является работодателем», — заключил Рязанский.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев высказал мнение, что от минимального размера оплаты труда в России необходимо отказаться и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.