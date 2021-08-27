Депутат Госдумы Арефьев предложил отказаться от МРОТ в России
- Gettyimages.ru
«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал Николай Арефьев в беседе с URA.RU.
Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в месяц.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала данное предложение.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год в размере 11 950 рублей.