Депутат Госдумы Арефьев предложил отказаться от МРОТ в России

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев высказал мнение, что от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России необходимо отказаться и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.
Депутат Госдумы Арефьев предложил отказаться от МРОТ в России
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«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал Николай Арефьев в беседе с URA.RU.

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в месяц.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала данное предложение.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год в размере 11 950 рублей. 

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