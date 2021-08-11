В Госдуме прокомментировали идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.

По словам депутата, существует методика расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, которая изменилась в прошлом году.

Парламентарий уточнила, что теперь МРОТ не зависит от прожиточного минимума, который, в свою очередь, не зависит от потребительской корзины.

«Сегодня мы рассчитываем прожиточный минимум и МРОТ от медианной величины среднедушевого дохода, среднедушевой заработной платы населения. И составляют они соответствующую долю — 42% от соответствующих средних показателей. Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать... Но конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством, чтобы понимать, какие изменения нам потребуются в бюджет Российской Федерации», — добавила Бессараб.

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 11 августа внесут в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в месяц.