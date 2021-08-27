Профессор Баранова рассказала о влиянии прививки на переболевшего COVID-19 человека

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о том, как на прививку от COVID-19 может реагировать человек, переболевший или только что заболевший коронавирусом.

Своим мнением специалист поделилась в эфире радио Sputnik.

«Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится «золотая броня» — так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А вот если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки», — пояснила Баранова.

По её словам, вакцина просто не успеет сработать, а потому течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунного ответа пациента.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.