Профессор Баранова рассказала о влиянии прививки на переболевшего COVID-19 человека
- РИА Новости
Своим мнением специалист поделилась в эфире радио Sputnik.
«Если привить человека, который переболел COVID-19, то у него появится «золотая броня» — так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А вот если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки», — пояснила Баранова.
По её словам, вакцина просто не успеет сработать, а потому течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунного ответа пациента.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.