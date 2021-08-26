Диетолог Круглова дала советы по осеннему рациону

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала советы по осеннему рациону.
Диетолог Круглова дала советы по осеннему рациону
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Нужно следить за тем, чтобы в рационе было 400—500 г фруктов и овощей ежедневно. Обращайте внимание на сезонные продукты — сладкий перец, помидоры. Они являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также стоит обратить внимание на сезонные яблоки, сливы, персики и абрикосы.

Как считает Круглова, также важно получать сложные углеводы из таких продуктов, как, например, крупы и зерновой хлеб. Кроме того, рекомендуется употреблять мясо, рыбу и молочные продукты.

Особое внимание желательно уделить приёму витамина D.

«Лечебную дозу может назначить только врач после лабораторной диагностики, когда проверит уровень витамина D у пациента», — уточнила эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению грибных блюд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить