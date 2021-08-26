Диетолог Круглова дала советы по осеннему рациону

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала советы по осеннему рациону.

«Нужно следить за тем, чтобы в рационе было 400—500 г фруктов и овощей ежедневно. Обращайте внимание на сезонные продукты — сладкий перец, помидоры. Они являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также стоит обратить внимание на сезонные яблоки, сливы, персики и абрикосы.

Как считает Круглова, также важно получать сложные углеводы из таких продуктов, как, например, крупы и зерновой хлеб. Кроме того, рекомендуется употреблять мясо, рыбу и молочные продукты.

Особое внимание желательно уделить приёму витамина D.

«Лечебную дозу может назначить только врач после лабораторной диагностики, когда проверит уровень витамина D у пациента», — уточнила эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению грибных блюд.