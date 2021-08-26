Диетолог Круглова дала советы по осеннему рациону
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«Нужно следить за тем, чтобы в рационе было 400—500 г фруктов и овощей ежедневно. Обращайте внимание на сезонные продукты — сладкий перец, помидоры. Они являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, также стоит обратить внимание на сезонные яблоки, сливы, персики и абрикосы.
Как считает Круглова, также важно получать сложные углеводы из таких продуктов, как, например, крупы и зерновой хлеб. Кроме того, рекомендуется употреблять мясо, рыбу и молочные продукты.
Особое внимание желательно уделить приёму витамина D.
«Лечебную дозу может назначить только врач после лабораторной диагностики, когда проверит уровень витамина D у пациента», — уточнила эксперт.
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