Диетолог Белоусова дала рекомендации по употреблению грибных блюд

Короткая ссылка
Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова дала рекомендации по употреблению грибных блюд.
Диетолог Белоусова дала рекомендации по употреблению грибных блюд
  • Pixabay

«Это нетяжёлый продукт. Белок грибов практически приравнивается к белку мяса», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, самое главное — правильная переработка. Как пояснила эксперт, если пожарить грибы на масле, то это будет тяжёлый продукт скорее из-за масла, а если грибы потушены в печи или духовке, то это совершенно другое дело.

Белоусова отметила, что с осторожностью к грибным блюдам нужно относиться тем, кто страдает, например, панкреатитом, гастритом, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в обострении.

«Есть такое заболевание, как подагра, про него мало кто знает. И есть такая вещь, как повышение уровня мочевой кислоты в крови. Тогда грибы являются блюдом для, скажем так, праздников. Есть их постоянно ни в коем случае нельзя», — добавила Белоусова.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить