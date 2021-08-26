Диетолог Белоусова дала рекомендации по употреблению грибных блюд

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова дала рекомендации по употреблению грибных блюд.

«Это нетяжёлый продукт. Белок грибов практически приравнивается к белку мяса», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, самое главное — правильная переработка. Как пояснила эксперт, если пожарить грибы на масле, то это будет тяжёлый продукт скорее из-за масла, а если грибы потушены в печи или духовке, то это совершенно другое дело.

Белоусова отметила, что с осторожностью к грибным блюдам нужно относиться тем, кто страдает, например, панкреатитом, гастритом, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в обострении.

«Есть такое заболевание, как подагра, про него мало кто знает. И есть такая вещь, как повышение уровня мочевой кислоты в крови. Тогда грибы являются блюдом для, скажем так, праздников. Есть их постоянно ни в коем случае нельзя», — добавила Белоусова.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.