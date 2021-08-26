В Минтруде уточнили список получателей выплаты в 10 тысяч рублей

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Замминистра труда России Ольга Баталина уточнила список получателей единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей.
В Минтруде уточнили список получателей выплаты в 10 тысяч рублей
  • РИА Новости

«Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты ещё и люди с инвалидностью, это 11,1 млн человек», — цитирует агентство «Прайм» Баталину.

По её словам, «в том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас ещё, соответственно, 721 тыс.».

24 августа российский лидер Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

Как пояснили в ПФР, выплата будет осуществлена Пенсионным фондом в сентябре 2021 года в беззаявительном порядке.

Также сообщалось, что выплату в 10 тыс. рублей до конца следующей недели на карту получат 30,7 млн пенсионеров, ещё 12,7 млн начнут получать её с 3 сентября.

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