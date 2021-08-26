В Оренбургской области выявили 346 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
С начала пандемии заболел 65 421 житель. Выздоровели 53 796 человек, в том числе 304 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 205 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 310 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в городе достигло 26 299.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.