В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Нижегородской области зарегистрировали 403 случая коронавируса. Выписаны 519 человек.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Число заболевших с начала пандемии достигло 154 006. Выздоровели 140 654 жителя.

Вакцинацию прошли 915 593 человека, из них оба компонента вакцины получил 807 601.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 475 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Всего в регионе заболели 85 398 жителей.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.