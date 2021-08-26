В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Нижегородской области зарегистрировали 403 случая коронавируса. Выписаны 519 человек.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Число заболевших с начала пандемии достигло 154 006. Выздоровели 140 654 жителя.

Вакцинацию прошли 915 593 человека, из них оба компонента вакцины получил 807 601.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 475 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Всего в регионе заболели 85 398 жителей.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.

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