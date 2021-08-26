В Татарстане подтвердили 49 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 49 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 60 человек.
В Татарстане подтвердили 49 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 25 217 жителей, выздоровели 22 167.

Также стало известно, что в Калининградской области выявили 179 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на штаб.

Общее число заболевших достигло 47 816. Выписаны 44 028 жителей.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.

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