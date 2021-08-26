В Удмуртии выявили 225 случаев коронавируса за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 225 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 205 человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (133 жителя), а также в Сарапуле и Воткинске.

Вакцинацию прошёл 329 801 человек. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 16 802 жителя.

Также стало известно, что в Новосибирской области диагностировали 177 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Выздоровели 113 пациентов, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб.

Всего заболели 57 632 человека, вылечились 47 318.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.