В Удмуртии выявили 225 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии зарегистрировали 225 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 205 человек.
В Удмуртии выявили 225 случаев коронавируса за сутки
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (133 жителя), а также в Сарапуле и Воткинске.

Вакцинацию прошёл 329 801 человек. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 16 802 жителя.

Также стало известно, что в Новосибирской области диагностировали 177 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Выздоровели 113 пациентов, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб.

Всего заболели 57 632 человека, вылечились 47 318.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить